    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə və Qətərə başsağlığı verib

    • 22 mart, 2026
    • 16:57
    Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Yaşar Gülerə və Qətərin baş nazirinin müavini və müdafiə işləri üzrə dövlət naziri Əlahəzrət Şeyx Saud bin Əbdülrəhman bin Həsən Al Taniyə başsağlığı verib.

    Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, başsağlığıda deyilir: "Qətər-Türkiyə Birləşik Müştərək Qüvvələr Komandanlığı çərçivəsində təlim uçuşu həyata keçirən Qətər Silahlı Qüvvələrinə məxsus helikopterin texniki nasazlıq səbəbindən dənizə düşməsi, qəza nəticəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bir hərbi qulluqçusunun, ASELSAN şirkətinin iki texniki əməkdaşının və Qətər Silahlı Qüvvələrinin dörd hərbi qulluqçusunun həlak olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi.

    Həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

    Allah rəhmət eləsin".

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару
    Azerbaijan's defense minister condoles with Türkiye and Qatar

    17:58

    Almaniyada mağazalarının sayı 300 000-dən aşağı düşəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    "Borussiya" uzun illər birgə çalışdığı Sebastian Kehl ilə vidalaşıb

    Futbol
    17:52

    BƏƏ Ordusu İrandan atılan dörd raket və 25 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    17:34

    Qalibaf regionu enerji infrastrukturuna zərbə endirməklə hədələyib

    Region
    17:20

    Netanyahu digər ölkələri də İrana qarşı əməliyyata qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    17:12

    İran İsrail və ABŞ-yə qarşı "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 74-cü dalğasını keçirib

    Region
    16:59

    Kaya Kallasla Abbas Əraqçi regional və qlobal təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Region
    16:57

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə və Qətərə başsağlığı verib

    Hərbi
    16:51

    Aleksandr Stubb: ABŞ-nin dünyada "xeyir hegemonu" kimi rolu azalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti