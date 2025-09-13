Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Пакистану

    Армия
    • 13 сентября, 2025
    • 17:41
    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования председателю Комитета начальников объединенных штабов Пакистана Сахиру Шамшаду Мирзе.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью группы военнослужащих ВС Пакистана при атаке террористов на северо-западе страны. 

    Напомним, что по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности погибли сегодня в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" на северо-западе Пакистана.

    Пакистан Азербайджан Закир Гасанов соболезнования
    Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib
    Azerbaijani defense minister offers condolences to Pakistan

