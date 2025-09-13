Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Пакистану

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования председателю Комитета начальников объединенных штабов Пакистана Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью группы военнослужащих ВС Пакистана при атаке террористов на северо-западе страны.

Напомним, что по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности погибли сегодня в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" на северо-западе Пакистана.