В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

На северо-западе Пакистана в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", погибли по меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представители местных органов власти и сил безопасности.

"Военный конвой подвергся нападению в районе Факир Сарай в Верхнем Южном Вазиристане около 04:00 утра. Неизвестные открыли огонь с обеих сторон из тяжелого оружия, в результате чего погибли 12 сотрудников сил безопасности", - сообщил представитель местных властей.

Сотрудник сил безопасности, находившийся на месте, подтвердил число жертв и отметил, что нападавшие завладели оружием конвоя.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан" (ТТП).