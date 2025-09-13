Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 11:33
    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    На северо-западе Пакистана в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", погибли по меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представители местных органов власти и сил безопасности.

    "Военный конвой подвергся нападению в районе Факир Сарай в Верхнем Южном Вазиристане около 04:00 утра. Неизвестные открыли огонь с обеих сторон из тяжелого оружия, в результате чего погибли 12 сотрудников сил безопасности", - сообщил представитель местных властей.

    Сотрудник сил безопасности, находившийся на месте, подтвердил число жертв и отметил, что нападавшие завладели оружием конвоя.

    Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан" (ТТП).

    Лента новостей