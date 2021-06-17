Министр обороны Азербайджана встретился с членом делегации Латвии в ПА НАТО

17 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвийской Республики в Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом.

17 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвийской Республики в Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе встречи министр обороны отметил, что азербайджано-латвийское военное сотрудничество успешно реализуется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе.

В свою очередь, Р.Бергманис отметил, что связи между нашими странами основаны на дружественных отношениях и подчеркнул, что Латвия является важным партнером Азербайджана в европейских организациях по безопасности, в частности, в рамках НАТО.