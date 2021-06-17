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Министр обороны Азербайджана встретился с членом делегации Латвии в ПА НАТО

Министр обороны Азербайджана встретился с членом делегации Латвии в ПА НАТО 17 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвийской Республики в Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом.
Армия
17 июня 2021 г. 19:01
Министр обороны Азербайджана встретился с членом делегации Латвии в ПА НАТО
Раймонд Бергманис и Закир Гасанов

17 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвийской Республики в Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе встречи министр обороны отметил, что азербайджано-латвийское военное сотрудничество успешно реализуется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе.

В свою очередь, Р.Бергманис отметил, что связи между нашими странами основаны на дружественных отношениях и подчеркнул, что Латвия является важным партнером Азербайджана в европейских организациях по безопасности, в частности, в рамках НАТО.

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