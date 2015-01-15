​Министр обороны Азербайджана проверил боевую готовность ВВС

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством обороны информации.

Во время проверок, связанных с началом второго полугодия, министр ознакомился с боевой готовностью войск, были затронуты вопросы усиления боевой вахты, проверена деятельность войск противовоздушной обороны и пр.

Министр осмотрел боевую технику и установки Военно-воздушных сил и высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава. Закир Гасанов также поставил перед командованием соответствующие задачи.