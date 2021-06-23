Министр оборонной промышленности Азербайджана отбыл в Минск

В Минске (Беларусь) 23-26 июня будет проходить 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MİLEX-2021.

В Минске (Беларусь) 23-26 июня будет проходить 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MİLEX-2021.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в выставке, на которой будет представлено самое современное вооружение и модели военной техники, производимой в Беларуси, России и других страна, Азербайджан представит делегация во главе с министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.

В рамках мероприятия запланированы встречи с главами государств и правительств, руководителями официальных делегаций.

В ходе встречи обсудят развитие связей в военно-технической сфере между Миноборонпромом и соответствующими структурами, реализацию новых проектов.