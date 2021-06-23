О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр оборонной промышленности Азербайджана отбыл в Минск

Министр оборонной промышленности Азербайджана отбыл в Минск В Минске (Беларусь) 23-26 июня будет проходить 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MİLEX-2021.
Армия
23 июня 2021 г. 15:45
Министр оборонной промышленности Азербайджана отбыл в Минск

В Минске (Беларусь) 23-26 июня будет проходить 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MİLEX-2021.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в выставке, на которой будет представлено самое современное вооружение и модели военной техники, производимой в Беларуси, России и других страна, Азербайджан представит делегация во главе с министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.

В рамках мероприятия запланированы встречи с главами государств и правительств, руководителями официальных делегаций.

В ходе встречи обсудят развитие связей в военно-технической сфере между Миноборонпромом и соответствующими структурами, реализацию новых проектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Minskə gedib

Экслюзивные новости

Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi