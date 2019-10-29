Министр обороны России прибыл в Азербайджан

Глава минобороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник в Азербайджан, где 30 октября под его председательством откроется заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - рассказала журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская и добавила, что "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года".

"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах, - рассказала Марковская. - Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств - участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

В заседании совета примут участие делегации минобороны Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.