Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Министерство обороны Азербайджана и Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписали план совместных мероприятий на 2026 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Согласно документу, определены даты проведения запланированных мероприятий на текущий год, места их проведения и ответственные лица.

В рамках плана в видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях Министерства обороны, а также в специализированных военно-учебных заведениях будут организованы различные мероприятия.

В ходе мероприятий пройдут встречи на тему защиты прав военнослужащих и обеспечения прав человека, будут представлены доклады на различные темы, состоится широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для личного состава.