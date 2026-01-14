Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Армия
    • 14 января, 2026
    • 15:33
    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Министерство обороны Азербайджана и Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписали план совместных мероприятий на 2026 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Согласно документу, определены даты проведения запланированных мероприятий на текущий год, места их проведения и ответственные лица.

    В рамках плана в видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях Министерства обороны, а также в специализированных военно-учебных заведениях будут организованы различные мероприятия.

    В ходе мероприятий пройдут встречи на тему защиты прав военнослужащих и обеспечения прав человека, будут представлены доклады на различные темы, состоится широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для личного состава.

