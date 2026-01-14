İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:15
    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Müdafiə Nazirliyi ilə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Aparatı arasında "Ombudsman institutunun fəaliyyəti və hərbi qulluqçuların hüquqlarının qorunması istiqamətində görülən işlər" mövzusunda, həmçinin insan hüquqlarının müdafiəsi vəziyyətinin araşdırılması məqsədilə 2026-cı il üzrə birgə tədbirlər planı imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari il ərzində həyata keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlərin keçiriləcəyi tarixlər, məkanlar və məsul şəxslər müəyyən edilib.

    Plan çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan qoşun (qüvvə) növləri, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə, eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində müxtəlif tədbirlər təşkil olunacaq.

    Tədbirlər zamanı hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi və insan hüquqlarının təmin olunması vəziyyəti ilə bağlı görüşlər keçiriləcək, müxtəlif mövzularda məruzələr təqdim ediləcək və şəxsi heyəti maraqlandıran suallar ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Müdafiə Nazirliyi Ombudsman tədbirlər
    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий
    Defense Ministry and Ombudsman Office of Azerbaijan sign joint action plan

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti