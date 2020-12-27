Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан господину Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных Сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных Сил братского Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования».