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Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне

Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан господину Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников
Армия
27 декабря 2020 г. 18:20
Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных Сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных Сил братского Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования».

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Ministry expressed condolences to the Pakistan side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

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