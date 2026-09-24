МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования Казахстану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Косанову в связи с гибелью и ранением военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В соболезновании говорится:

"Глубоко опечален вестью о гибели девяти военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести семи человек.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход поисково-спасательных операций.

Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах ряхмят элясин!"

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана на официальной странице в соцсети "X" также выразило соболезнования Казахстану из-за трагической гибели военных.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Да пребудет вечная милость Аллаха над погибшими и да дарует Всевышний их семьям силы и терпение в эти трудные дни.

Надеемся, что пропавшие без вести будут благополучно спасены, и желаем раненому военнослужащему скорейшего выздоровления".