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    МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования Казахстану

    Армия
    • 24 сентября, 2026
    • 15:01
    МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования Казахстану

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Косанову в связи с гибелью и ранением военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Об этом Report сообщили в Минобороны.

    В соболезновании говорится:

    "Глубоко опечален вестью о гибели девяти военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести семи человек.

    Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход поисково-спасательных операций.

    Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах ряхмят элясин!"

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана на официальной странице в соцсети "X" также выразило соболезнования Казахстану из-за трагической гибели военных.

    "Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Да пребудет вечная милость Аллаха над погибшими и да дарует Всевышний их семьям силы и терпение в эти трудные дни.

    Надеемся, что пропавшие без вести будут благополучно спасены, и желаем раненому военнослужащему скорейшего выздоровления".

    Закир Гасанов Военные учения Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Соболезнование
    Azərbaycan XİN və Müdafiə Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib
    Azerbaijan MFA, MoD offer condolences to Kazakhstan
    MiniBoss
    MiniBoss

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