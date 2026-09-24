МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования Казахстану
- 24 сентября, 2026
- 15:01
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Косанову в связи с гибелью и ранением военнослужащих во время учений в Каспийском море.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
В соболезновании говорится:
"Глубоко опечален вестью о гибели девяти военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести семи человек.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход поисково-спасательных операций.
Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах ряхмят элясин!"
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана на официальной странице в соцсети "X" также выразило соболезнования Казахстану из-за трагической гибели военных.
"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Да пребудет вечная милость Аллаха над погибшими и да дарует Всевышний их семьям силы и терпение в эти трудные дни.
Надеемся, что пропавшие без вести будут благополучно спасены, и желаем раненому военнослужащему скорейшего выздоровления".
Deeply saddened by the tragic loss of lives during the military exercises of the Navy of #Kazakhstan in the Caspian Sea.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
We extend our deepest condolences to the families and loved ones of the fallen servicemen, as well as to the brotherly people and Government of Kazakhstan.…