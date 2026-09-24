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    Azərbaycan XİN və Müdafiə Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib

    Hərbi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:49
    Azərbaycan XİN və Müdafiə Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib

    Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Qazaxıstan müdafiə naziri general-leytenant Dauren Kosanova başsağlığı ünvanlayıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    "Xəzər dənizində təlimlər zamanı doqquz nəfər hərbi qulluqçunun dənizə düşərək həlak olması, bir nəfərin yaralanması, yeddi nəfərin itkin düşməsi barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Yaralanan hərbi qulluqçuya isə tezliklə sağalması üçün şəfa diləyirəm. Axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının müsbət nəticələr verəcəyi ümidindəyəm. Allah rəhmət eləsin", - başsağlığı mətnində qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin isə "X" sosial media hesabında Xəzər dənizində Qazaxıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçirdiyi hərbi təlimlər zamanı insanların faciəvi şəkildə həlak olmasından dərin kədər hissi keçirirdikləri bildirilib.

    "Həlak olan hərbçilərin ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də qardaş Qazaxıstan xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, onların ailələrinə bu ağır günlərdə güc və səbir versin. Hazırda itkin düşənlərin sağ-salamat xilas ediləcəyinə ümid edir, yaralanan hərbçiyə isə tezliklə şəfa diləyirik".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 24-də Manqistau vilayətində Xəzər dənizinin sahilində Qazaxıstan hərbçiləri təlim-döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən 19 hərbçini axın aparıb. Onlardan doqquzu həlak olub, üç nəfər xilas edilib.

    Zakir Həsənov Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstan
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