Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план сотрудничества

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Подписан план сотрудничества на 2017 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Документ подписан в рамках встречи министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с находящимся с визитом в нашей стране министром обороны Грузии Леваном Изориа.

Перед встречей делегация Грузии посетила Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

После этого гости посетили Аллею шахидов, почтили память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венки и цветы к их могилам и к памятнику "Вечный огонь".

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, после чего были озвучены гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Сначала прошла встреча тет-а-тет между министрами обороны Азербайджана и Грузии, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил своего грузинского коллегу с новым назначением и пожелал ему успехов в своей деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов, напомнив, что военное сотрудничество наших стран осуществляется в рамках программ, тренингов, проводимых как на двусторонней основе, так и посредством НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия, подчеркнул, что планируется проведение двусторонних и трехсторонних учений и в следующем году.

Говоря о высоком уровне стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что это играет важную роль не только в развитии наших стран, но и в обеспечении безопасности во всем регионе. Министр обороны, выразив благодарность грузинскому народу за поддержку Азербайджана в международных организациях, признание территориальной целостности нашей республики и Нагорного Карабаха как ее неотъемлемой части, подчеркнул, что Азербайджан тоже признает и поддерживает территориальную целостность Грузии.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что план сотрудничества на 2017 год между военными структурами наших стран послужит укреплению нашего плодотворного сотрудничества.

На встрече министр обороны Азербайджана довел до сведения гостей, что Армения, являясь оккупационной страной, создает основную угрозу для региональной безопасности и на государственном уровне оказывает постоянную поддержку сепаратизму.

Л.Изориа, выразив удовлетворенность совершением своего первого официального визита именно в Азербайджан, подчеркнул, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между нашими странами. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, министр обороны Грузии особо подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения расширения сотрудничества.

Л.Изориа также заявил, что со следующего года Грузия готова принять участие на совместных военных учениях, проводимых между Азербайджаном и Турцией.

На встрече состоялся широкий обмен мнением относительно перспектив сотрудничества в военной сфере и в области военного образования, возможностей проведения совместных военных учений, организации рабочих встреч и вопросов, представляющих взаимный интерес.

Визит продлится до 17-го декабря.