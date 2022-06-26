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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.
Армия
26 июня 2022 г. 09:48
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил
Первый вице-президент Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем вооруженных сил Азербайджанской Республики! Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ! Отмечаем с высоко поднятой головой! Большое спасибо вам за мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими таких героев, желаю им терпения.

Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib

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