Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции

Ракета AZE-122 создана азербайджанскими выпускниками и молодыми специалистами, прошедшими обучение в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании Azroksan Мехмет Али Таханджалио в рамках проходящей в Баку оборонной выставки ADEX-2026.

По его словам, весь процесс выпуска новой ракеты осуществлен кадрами, завершившими учебную программу в братской стране.

"Мы хотим не просто производить продукцию, но и создавать полноценную экосистему оборонной промышленности, формируя особую рабочую культуру в этой сфере. В данном процессе у нас налажено тесное сотрудничество с компанией Roketsan", - сказал Таханджалио.