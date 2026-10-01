Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции
Армия
- 01 октября, 2026
- 14:35
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Ракета AZE-122 создана азербайджанскими выпускниками и молодыми специалистами, прошедшими обучение в Турции.
Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании Azroksan Мехмет Али Таханджалио в рамках проходящей в Баку оборонной выставки ADEX-2026.
По его словам, весь процесс выпуска новой ракеты осуществлен кадрами, завершившими учебную программу в братской стране.
"Мы хотим не просто производить продукцию, но и создавать полноценную экосистему оборонной промышленности, формируя особую рабочую культуру в этой сфере. В данном процессе у нас налажено тесное сотрудничество с компанией Roketsan", - сказал Таханджалио.
Mehmet Ali Tahancalio: "AZ-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı mütəxəssislər həyata keçirib
Mehmet Ali Tahancalio: AZE-122 rocket developed by Azerbaijani specialists trained in Türkiye
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