Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 14:35
    Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции

    Ракета AZE-122 создана азербайджанскими выпускниками и молодыми специалистами, прошедшими обучение в Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании Azroksan Мехмет Али Таханджалио в рамках проходящей в Баку оборонной выставки ADEX-2026.

    По его словам, весь процесс выпуска новой ракеты осуществлен кадрами, завершившими учебную программу в братской стране.

    "Мы хотим не просто производить продукцию, но и создавать полноценную экосистему оборонной промышленности, формируя особую рабочую культуру в этой сфере. В данном процессе у нас налажено тесное сотрудничество с компанией Roketsan", - сказал Таханджалио.

    Мехмет Али Таханджалио Международная военная выставка ADEX-2026
    Mehmet Ali Tahancalio: "AZ-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı mütəxəssislər həyata keçirib
    Mehmet Ali Tahancalio: AZE-122 rocket developed by Azerbaijani specialists trained in Türkiye
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