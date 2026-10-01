İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Mehmet Ali Tahancalio: "AZ-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı mütəxəssislər həyata keçirib

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 14:05
    Mehmet Ali Tahancalio: AZ-122 raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı mütəxəssislər həyata keçirib

    "AZE-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı məzunlar və gənc mütəxəssislər həyata keçirib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Azroksan"ın baş icraçı direktoru Mehmet Ali Tahancalio oktyabrın 1-də Bakıda keçirilən VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) çərçivəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, istehsalına başlanan AZ-122 raketinin bütün istehsal prosesini Türkiyədə təlim proqramını bitirən azərbaycanlı məzunlar və gənc mütəxəssislər həyata keçirib:

    "Biz burada yalnız məhsul istehsal etmək deyil, həm də müdafiə sənayesi ekosistemini qurmaq və bu sahədə xüsusi iş mədəniyyəti formalaşdırmaq istəyirik. Bu prosesdə "Roketsan"la ciddi əməkdaşlığımız var".

    Azərbaycanın silah istehsalı VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции
    Mehmet Ali Tahancalio: AZE-122 rocket developed by Azerbaijani specialists trained in Türkiye
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