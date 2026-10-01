Mehmet Ali Tahancalio: "AZ-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı mütəxəssislər həyata keçirib
Hərbi
- 01 oktyabr, 2026
- 14:05
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"AZE-122" raketinin istehsalını Türkiyədə təlim almış azərbaycanlı məzunlar və gənc mütəxəssislər həyata keçirib.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Azroksan"ın baş icraçı direktoru Mehmet Ali Tahancalio oktyabrın 1-də Bakıda keçirilən VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) çərçivəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, istehsalına başlanan AZ-122 raketinin bütün istehsal prosesini Türkiyədə təlim proqramını bitirən azərbaycanlı məzunlar və gənc mütəxəssislər həyata keçirib:
"Biz burada yalnız məhsul istehsal etmək deyil, həm də müdafiə sənayesi ekosistemini qurmaq və bu sahədə xüsusi iş mədəniyyəti formalaşdırmaq istəyirik. Bu prosesdə "Roketsan"la ciddi əməkdaşlığımız var".
Мехмет Али Таханджалио: Ракету AZE-122 создали азербайджанские специалисты, обучавшиеся в Турции
Mehmet Ali Tahancalio: AZE-122 rocket developed by Azerbaijani specialists trained in Türkiye
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