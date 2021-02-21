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Мадат Гулиев встретился с вице-премьером ОАЭ

Мадат Гулиев встретился с вице-премьером ОАЭ Состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.
Армия
21 февраля 2021 г. 15:50
Мадат Гулиев встретился с вице-премьером ОАЭ

Состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Как сообщили в воскресенье Report в министерстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

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Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev BƏƏ baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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