Мадат Гулиев встретился с вице-премьером ОАЭ

Состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном на Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Как сообщили в воскресенье Report в министерстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах военно-технического сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.