Личный состав Минобороны почтил память павших в ВОВ

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сегодня группа офицеров министерства обороны посетила памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову и возложила венок к памятнику. Военнослужащие почтили светлую память героических сынов нашего народа, совершивших несравненные подвиги во время Второй мировой войны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе церемонии поминовения, проведенной в городе Баку, военнослужащие посетили также памятник, воздвигнутый в честь Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, а также Братские могилы.

Праздничные мероприятия также были проведены во всех гарнизонах и крупных городах.