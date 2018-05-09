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    Личный состав Минобороны почтил память павших в ВОВ

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сегодня группа офицеров министерства обороны посетила памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову и возложила венок к памятнику. Военнослужащие почтили светлую память героических сынов нашего народа, совершивших несравненные подвиги во время Второй мировой войны.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе церемонии поминовения, проведенной в городе Баку, военнослужащие посетили также памятник, воздвигнутый в честь Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, а также Братские могилы.

    Праздничные мероприятия также были проведены во всех гарнизонах и крупных городах.

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