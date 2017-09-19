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    Корабли Каспийской флотилии России прибыли в Баку - ВИДЕО

    Гости посетили Аллею Шехидов и возложили цветы к монументу Вечный огонь
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир "МБ-58" Каспийской флотилии Военно-Морского Флота Российской Федерации 19-го сентября с дружеским визитом прибыли в Баку. Об этом Report заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

    Гости посетили Аллею Шехидов и возложили цветы к монументу «Вечный огонь».
    В ходе визита, экипажи кораблей будут приняты командованием Военно-морских сил Азербайджана и ознакомятся с учебным процессом в Азербайджанском Высшем Военном Училище имени Гейдара Алиева.
    В рамках программы планируется прогулка экипажей кораблей по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками, а также проведение товарищеской встречи по футболу.
    Визит продлится до 22-го сентября.

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