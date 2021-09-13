Керим Велиев встретился с командующим силами спецназначения Турции

13 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев, находящийся с официальным визитом в Турции, встретился со вторым начальником Генерального штаба

13 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев, находящийся с официальным визитом в Турции, встретился со вторым начальником Генерального штаба Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу и командующим силами специального назначения генералом дивизии Омер Эртугрулом Эрбаканом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на встречах было отмечено развитие азербайджано-турецких связей, успешное продолжение сотрудничества в военной и других областях.

Подчеркивалась важность проведения совместных учений двух братских стран, была выражена уверенность в том, что учения сыграют исключительную роль с точки зрения обмена опытом, дальнейшего укрепления дружбы и братства, отмечалась важность проведения совместных учений в будущем.

Генерал-лейтенант К.Велиев подчеркнул, что считает проводимые в Баку совместные международные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата - 2021" важными с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих.

Была выражена уверенность в том, что расширение сотрудничества в оборонной области поспособствует укреплению мира, стабильности и безопасности двух стран и региона в целом.

Затем состоялось ознакомление с территорией командования сил специального назначения Турецкой Республики.

В заключение стороны обменялись плакетами.