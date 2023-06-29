Керим Велиев провел служебное совещание в Центре боевого управления Сухопутных войск

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об опер

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Начальник Генштаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.

Напомним, что по случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом районе.