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Керим Велиев провел служебное совещание в Центре боевого управления Сухопутных войск

Керим Велиев провел служебное совещание в Центре боевого управления Сухопутных войск Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об опер
Армия
29 июня 2023 г. 13:14
Керим Велиев провел служебное совещание в Центре боевого управления Сухопутных войск

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Начальник Генштаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.

Напомним, что по случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом районе.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Vəliyev Quru Qoşunlarında müşavirə keçirib, göstərişlər verib

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