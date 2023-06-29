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Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал на нескольких боевых позициях

Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал на нескольких боевых позициях По случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские
Армия
29 июня 2023 г. 13:00
Начальник Генштаба азербайджанской армии побывал на нескольких боевых позициях

По случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Начальник Генерального штаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил личный состав с праздниками и пожелал успехов в служебной деятельности.

Затем начальник Генерального штаба посетил воинские части в Кяльбаджаре, Лачыне и Агдаме, побывал на нескольких боевых позициях, встретился с военнослужащими, поинтересовался их служебно-боевой деятельностью и передал поздравления министра обороны по случаю праздников. Перед командованием были поставлены соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, повышению бдительности личного состава и решительному пресечению любых провокаций.

В заключение были совершены праздничные жертвоприношения, состоялся обед с личным составом.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army visits several combat positions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Qarabağda bir neçə döyüş mövqeyində olub

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