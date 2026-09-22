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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 17:26
    Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности

    22 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Международного объединенного стратегического командования Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Себахаттином Кылынчем.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на принципах исторической дружбы, братства и стратегического партнерства.

    Стороны отметили, что совместные учения, проводимые с участием военнослужащих двух стран, вносят важный вклад в повышение профессиональной подготовки личного состава, расширение взаимного обмена опытом и дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими армиями.

    В ходе встречи также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, региональной безопасности, а также по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

    Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности
    Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности

    Керим Велиев Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib
    Фото
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Turkish delegation

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