Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности

22 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Международного объединенного стратегического командования Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Себахаттином Кылынчем.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на принципах исторической дружбы, братства и стратегического партнерства.

Стороны отметили, что совместные учения, проводимые с участием военнослужащих двух стран, вносят важный вклад в повышение профессиональной подготовки личного состава, расширение взаимного обмена опытом и дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими армиями.

В ходе встречи также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, региональной безопасности, а также по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.