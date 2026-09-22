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    Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib

    Hərbi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:10
    Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib

    Müdafiə nazirinin birinci müavini - Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Baş Qərargahının Beynəlxalq Müştərək Strateji Komandanlığının rəhbəri general-polkovnik Sebahattin Kılınç ilə iki ölkə arasında keçirilən birgə təlimi müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, general-polkovnik K.Vəliyev Azərbaycan-Türkiyə arasında münasibətlərin tarixi dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslandığını bildirib.

    Tərəflər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən birgə təlimlərin şəxsi heyətin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və ordular arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyini qeyd ediblər.

    Görüşdə həmçinin hərbi, hərbi təhsil, hərbi-texniki, regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi də aparılıb.

    Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib
    Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birgə təlimi müzakirə edib

    Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Foto
    Керим Велиев обсудил с Себахеттином Кылынчем вопросы региональной безопасности
    Foto
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Turkish delegation

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