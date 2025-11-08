Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 15:25
    Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку

    Многоцелевые истребители JF-17, недавно принятые на вооружение армии Азербайджана, представлены во время демонстрационного полета авиации.

    Как сообщает Report, истребители впервые показаны 8 ноября на военном параде в Баку, посвященном пятилетию Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Военный парад истребители JF-17 Путь к Победе День Победы Азербайджана
    Bakıda hərbi paradda "JF-17" çoxməqsədli qırıcı təyyarələr nümayiş olunub
    JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in Baku

    Последние новости

    16:00

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Внутренняя политика
    16:00
    Фото

    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Индивидуальные
    15:51

    Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

    Бизнес
    15:43

    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    15:41

    В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

    Инфраструктура
    15:39
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:30

    В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах

    Другие страны
    15:28
    Видео

    Турецкие истребители F-16 совершили полет на военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    15:25

    Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку

    Армия
    Лента новостей