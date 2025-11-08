Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку

Многоцелевые истребители JF-17, недавно принятые на вооружение армии Азербайджана, представлены во время демонстрационного полета авиации.

Как сообщает Report, истребители впервые показаны 8 ноября на военном параде в Баку, посвященном пятилетию Победы Азербайджана в Отечественной войне.