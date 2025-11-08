İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Bakıda hərbi paradda "JF-17" çoxməqsədli qırıcı təyyarələr nümayiş olunub

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:13
    Bakıda hərbi paradda JF-17 çoxməqsədli qırıcı təyyarələr nümayiş olunub

    Silahlanmaya yeni qəbul edilmiş "JF-17" çoxməqsədli qırıcı təyyarələr aviasiyanın nümayiş uçuşunda göstərilib.

    "Report" xəbər verir ki, hərbi texnika noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda ilk dəfə nümayiş olunub.

    Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку
    JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in Baku

