    JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in Baku

    Military
    • 08 November, 2025
    • 15:41
    JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in Baku

    The newly inducted JF-17 multirole fighter jets were showcased during an aviation demonstration flight.

    According to Report, the military equipment was presented for the first time at the military parade held in Baku on November 8, dedicated to the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.

    Bakıda hərbi paradda "JF-17" çoxməqsədli qırıcı təyyarələr nümayiş olunub
    Истребители JF-17 впервые показаны на военном параде в Баку

