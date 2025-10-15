Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях "AZIREX − 2025"

    Армия
    • 15 октября, 2025
    • 17:48
    Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях AZIREX − 2025

    Суда и личный состав Военно-морских сил армии Исламской Республики Иран вошли в территориальные воды Азербайджана и прибыли в пункт встречи для участия в совместных поисково-спасательных учениях "AZIREX − 2025", которые пройдут в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Состоялась торжественная церемония встречи кораблей. В мероприятии принимали участие командование ВМС Азербайджана и другие официальные лица.

    Затем состоялась встреча командующего ВМС Азербайджана с делегацией ВМС армии Исламской Республики Иран. На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества и организации совместных поисково-спасательных учений "AZIREX-2025".

    В рамках мероприятия был представлен брифинг, посвящённый учениям, были даны ответы на интересующие вопросы.

    Основная цель совместных учений − обеспечение безопасности на Каспийском море, укрепление взаимодействия и координации действий при проведении поисково-спасательных операций.

    "AZİREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlib
    Iranian vessels to participate in AZIREX-2025 joint exercise arrive in Azerbaijan

    Лента новостей