    "AZİREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlib

    Hərbi
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:24
    AZİREX-2025 birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlib

    Azərbaycanda keçiriləcək "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimində iştirak etmək məqsədilə İran İslam Respublikası Ordusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinə (HDQ) məxsus gəmilər və heyət ölkəmizin ərazi sularına daxil olaraq görüş nöqtəsinə gəlib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gəmilərin təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan HDQ komandanlığı və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    Sonra İran İslam Respublikası Ordusunun HDQ-sinin nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan HDQ komandanı arasında görüş keçirilib. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və "AZIREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təliminin təşkilinə dair məsələlər müzakirə olunub.

    Tədbir çərçivəsində təlimə dair brifinq təqdim edilib, maraq doğuran suallar cavablandırılıb.

    Birgə təlimin əsas məqsədi Xəzər dənizində təhlükəsizliyin təmin olunması, axtarış-xilasetmə əməliyyatlarında qarşılıqlı əlaqə və koordinasiyanın gücləndirilməsidir.

    Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях "AZIREX − 2025"
    Iranian vessels to participate in AZIREX-2025 joint exercise arrive in Azerbaijan

    

