    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 16:35
    Ильхам Алиев: Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма и любви к Родине

    Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из основных факторов.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы во II Карабахской войне.

    "Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества - один из главных факторов нашей славной Победы", - заявил президент.

    İlham Əliyev: Biz gənc nəsli vətənpərvərlik, Vətənə sevgi ruhunda tərbiyə etmişik
    President of Azerbaijan: Patriotism and our moral qualities are among the main factors of our glorious Victory

