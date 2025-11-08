Ильхам Алиев: Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма и любви к Родине
Армия
- 08 ноября, 2025
- 16:35
Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из основных факторов.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы во II Карабахской войне.
"Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества - один из главных факторов нашей славной Победы", - заявил президент.
Последние новости
17:31
Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛАДругие страны
17:22
Закир Гасанов: Широкомасштабные реформы укрепили боевой дух армииПроисшествия
17:16
В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%Бизнес
17:12
Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
17:12
Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующемуИндивидуальные
17:10
В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухойВ регионе
17:08
Премьер Албании: Рассчитываем на вступление в ЕС к 2030 годуДругие страны
17:04
Фото
Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обедДругие
17:02