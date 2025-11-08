Ильхам Алиев: Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма и любви к Родине

Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из основных факторов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы во II Карабахской войне.

"Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества - один из главных факторов нашей славной Победы", - заявил президент.