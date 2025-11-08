İlham Əliyev: Biz gənc nəsli vətənpərvərlik, Vətənə sevgi ruhunda tərbiyə etmişik
Hərbi
- 08 noyabr, 2025
- 16:25
Vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş birliyi, xalq-iqtidar birliyi əsas amillərdən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.
"Biz gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda, Vətənə sevgi ruhunda tərbiyə etmişik və bizim gənclərimiz 44 gün ərzində öz sinələrini qabağa verərək, güllə altına gedərək tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdilər. Vətənpərvərlik, mənəvi keyfiyyətlərimiz şanlı Zəfərimizin əsas amillərindən biridir", - Prezident bəyan edib.
