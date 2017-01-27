Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на Родину

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 41 военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.