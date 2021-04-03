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Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых

Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых "В Отечественной войне медицинская служба Вооруженных сил и весь врачебный персонал Министерства обороны были мобилизованы для организации медицинского обеспечения наших военнослужащих"
Армия
3 апреля 2021 г. 16:00
Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых

"В Отечественной войне медицинская служба Вооруженных сил и весь врачебный персонал Министерства обороны были мобилизованы для организации медицинского обеспечения наших военнослужащих, войсковых частей. В 44-дневной войне у нас было много шехидов и раненых".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

"Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления наших раненых", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке MN Tibb Baş İdarəsinin rəisi: "Yaralılarımızın tezliklə sağalması üçün əlimizdən gələni edirik"

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