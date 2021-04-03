Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых

"В Отечественной войне медицинская служба Вооруженных сил и весь врачебный персонал Министерства обороны были мобилизованы для организации медицинского обеспечения наших военнослужащих"

"В Отечественной войне медицинская служба Вооруженных сил и весь врачебный персонал Министерства обороны были мобилизованы для организации медицинского обеспечения наших военнослужащих, войсковых частей. В 44-дневной войне у нас было много шехидов и раненых".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

"Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления наших раненых", - добавил он.