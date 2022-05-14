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Глава МВД Украины: Многие женщины стали жертвами насилия со стороны российской армии

Глава МВД Украины: Многие женщины стали жертвами насилия со стороны российской армии "Многие женщины стали жертвами насилия со стороны российской армии".
Армия
14 мая 2022 г. 16:32
Глава МВД Украины: Многие женщины стали жертвами насилия со стороны российской армии

"Многие женщины стали жертвами насилия со стороны российской армии".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"К сожалению, многие из них впоследствии были убиты. Поэтому сейчас процедура такая: при обнаружении женского трупа сначала устанавливается причина смерти, а затем проводится экспертиза для проверки факта изнасилования. Все это занимает много времени. Поэтому сегодня мы не можем сказать точное число. Могу сказать, что по десяткам таких дел возбуждены десятки уголовных дел".

По его словам, большинство женщин, которым удалось бежать с оккупированных территорий, уехали в другие страны, например, в Польшу, Болгарию и т.д.:

"Мы собираем определенную информацию о подобных фактах со слов родственников этих женщин, через интернет. Мы просим женщин, покинувших страну, сообщать о подобных фактах в созданную специальную объединенную международную следственную группу. Зачастую жертвы подобных преступлений предпочитают молчать, чтобы вновь не переживать те ужасные моменты. Выявленные нами случаи - это лишь малая часть этих преступлений, число жертв этих преступлений будет расти по мере того, как женщины будут постепенно давать показания", - добавил министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın DİN rəhbəri: “Rusiya ordusunun törətdiyi zorlama faktları ilə bağlı çox sayda şahidlərimiz var”

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