Глава Госпогранслужбы дал поручения по повышению боеготовности на Каспии

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев дал поручения по повышению боеготовности на Каспийском море.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев дал поручения по повышению боеготовности на Каспийском море.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Глава службы поздравил личный состав с успешным завершением учений и высокими результатами. Он подчеркнул, что одними из основных задач ГПС является надежная охрана государственной границы на Каспийском море, повышение боеготовности, обеспечение безопасности нефтегазовой инфраструктуры. Э.Гулиев дал поручения по усовершенствованию возможностей защиты границы на море и повышению профессионализма личного состава.

Отметим, что 13-15 сентября прошло тактическое учение на тему "Обезвреживание диверсионных групп путем поисковых работ со стороны подразделений ГПС при предотвращении диверсионно-террористических актов на Каспийском море, направленных на морскую инфраструктуру Азербайджана, и обеспечение морской безопасности".