Глава аппарата: Выставки ADEX и Securex Caspian - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности

Азербайджан имеет опыт проведения международных мероприятий.

Азербайджан имеет опыт проведения международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом глава аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев заявил в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящей в Баку 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX).

По его словам, ADEX и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" (Securex Caspian) - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности.

Он отметил, что обе выставки благодаря своему масштабу демонстрируют силу оборонной промышленности Азербайджана: "Эти выставки создают условия для установления эффективных связей между участниками. В этом году они будут более масштабными. В выставках впервые своим павильоны представят Италия, Словакия, Катар и Венгрия".