О нас

Глава аппарата: Выставки ADEX и Securex Caspian - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности

Глава аппарата: Выставки ADEX и Securex Caspian - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности Азербайджан имеет опыт проведения международных мероприятий.
Армия
19 сентября 2024 г. 12:18
Глава аппарата: Выставки ADEX и Securex Caspian - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности

Азербайджан имеет опыт проведения международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом глава аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев заявил в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящей в Баку 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX).

По его словам, ADEX и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" (Securex Caspian) - крупнейшие мероприятия в сфере оборонной промышленности.

Он отметил, что обе выставки благодаря своему масштабу демонстрируют силу оборонной промышленности Азербайджана: "Эти выставки создают условия для установления эффективных связей между участниками. В этом году они будут более масштабными. В выставках впервые своим павильоны представят Италия, Словакия, Катар и Венгрия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Chief of staff: ADEX, Securex Caspian exhibitions - biggest events in defense industry
Версия на азербайджанском языке Aparat rəhbəri: ADEX və "Securex Caspian" sərgiləri müdafiə sənayesi sahəsində ən nəhəng tədbirlərdəndir

Самое читаемое

В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
15 сентября 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi