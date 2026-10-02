Эльшан Гасанов: Кибербезопасность уже превращается в вопрос национальной безопасности

Кибербезопасность становится вопросом национальной безопасности, а защита беспилотных систем приобретает особое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления кибербезопасности Министерства обороны Эльшан Гасанов во вступительном слове на отраслевой встрече "Кибербезопасность в сфере обороны", прошедшей в рамках ADEX 2026.

По его словам, на фоне меняющегося мира кибербезопасность в сфере информационных технологий не является обычной областью.

"Уже существуют новые виды вооружений, новые технологии, и на этой выставке мы еще раз убедились, что современное оружие - это уже вооружения на основе информационных технологий и искусственного интеллекта. Беспилотные системы уже стали реальностью, и их кибербезопасность является очень важным вопросом. Я бы даже сказал, что вопрос кибербезопасности уже превращается в вопрос национальной безопасности", - сказал Гасанов.

Начальник управления отметил, что за короткий период Министерством обороны были достигнуты новые успехи в этой сфере.

"Мы обеспечиваем участие наших военнослужащих в местных и международных мероприятиях, чтобы они повышали свой опыт в этой области и были готовы к современным вызовам", - добавил он.