​Дорохин: Азербайджан является одним из ведущих партнеров России в области военно-технического сотрудничества

Баку. 10 Февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан является одним из ведущих партнеров России в области военно-технического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

"На сегодняшний день в наших взаимоотношениях с Азербайджаном самое главное - это стабильность, дружественный характер отношений и заинтересованность в успехах обеих стран. За годы существования Азербайджана как самостоятельного государства мы научились понимать друг друга. Мы знаем наши возможности и не требуем большего. В свою очередь, Азербайджан занимает такую же позицию по отношению к России. Это называется стратегическим партнерством", - сказал он.

Дорохин отметил, что особая ценность отношений России с Азербайджаном заключается в их предсказуемости:

"Мы можем быть спокойны за южные границы в той их части, где нашим партнером является Азербайджан. Никаких неприятных неожиданностей для нас не будет. И это очень важно в нынешней непростой международной обстановке".

"У наших стран очень хороший товарооборот. Причем, главное взаимодействие происходит вовсе не в нефтяном секторе. Азербайджан является одним из ведущих партнеров России в области военно-технического сотрудничества. Хочу особо отметить совместные уникальные, беспрецедентные гуманитарные программы, в основе которых лежит очень хорошее отношение в Азербайджане к русскому языку", - добавил посол.