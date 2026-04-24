    Делегация Национального университета обороны Турции посетила Нахчыван

    Армия
    • 24 апреля, 2026
    • 19:30
    Делегация Национального университета обороны Турции посетила Нахчыван

    В рамках визита в Азербайджан делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Талатом Джанболатом посетила Отдельную общевойсковую армию.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый на главной площади города Нахчыван, и почтили его светлую память.

    Затем был посещен музей Гейдара Алиева, где гости были подробно проинформированы о многогранной политической деятельности общенационального лидера, в том числе о его жизни в Нахчыване.

    Делегация также посетила памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, воздвигнутый в городе Нахчыван, и почтила его светлую память.

    В рамках визита гости побывали в штабе Отдельной общевойсковой армии. Им была предоставлена подробная информация об истории образования Отдельной общевойсковой армии, ее деятельности и пройденном пути, проводимых реформах и предстоящих задачах. Были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере военного образования, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    В Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии гости ознакомились с различными учебными классами, симуляционным центром и залом тренажёров.

    В ходе знакомства с Нахчыванским военным колледжем и Военным лицеем имени Гейдара Алиева делегации была предоставлена подробная информация о проводимых реформах в специальных учебных заведениях, системе военного образования, направлениях учебной и научной деятельности. Турецкие гости осмотрели штаб, учебные корпуса, общежитие и другие административные здания.

    В рамках визита также были посещены парк турецко-азербайджанской дружбы и культурно-исторические памятники.

    Министерство обороны Азербайджана Талат Джанболат
    Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Naxçıvanda olub
    Delegation from Turkish National Defense University visits Azerbaijan's Nakhchivan

