    Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Naxçıvanda olub

    • 24 aprel, 2026
    • 17:55
    Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Naxçıvanda olub

    Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin (MMU) rektor müavini professor Talat Canbolatın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər çərçivəsində Əlahiddə Ümumqoşun Orduda (ƏÜO) olublar.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində qonaqlar ƏÜO Qərargahında olublar. Onlara ƏÜO-nun yaranma tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, fəaliyyəti, həyata keçirilən islahatlar və qarşıda duran məqsədlərlə bağlı ətraflı məlumat verilib. Hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlın cari vəziyyəti, perspektivlər və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib.

    ƏÜO-nun Təlim və Tədris Mərkəzində müxtəlif sinif otaqları, simulyasiya mərkəzi və trenajorlar zalı ziyarət olunub.

    Naxçıvan Hərbi Kolleci və Heydər Əliyev adına Hərbi Liseylə tanışlıq zamanı xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində aparılan islahatlar, mövcud hərbi təhsil sistemi, tədris və elmi fəaliyyət istiqamətləri barədə nümayəndə heyətinə ətraflı məlumat verilib. Qərargah, tədris korpusları, yataqxana və digər inzibati binalara baxış keçirib.

    Səfər çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Parkı və tarixi-mədəniyyət abidələri ziyarət olunub.

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərbaycan-Türkiyə
    Делегация Национального университета обороны Турции посетила Нахчыван
    Foto
    Delegation from Turkish National Defense University visits Azerbaijan's Nakhchivan

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti