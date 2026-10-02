Давуд Рустамов: В оборонном секторе Азербайджана до сих пор не зафиксировано ни одного серьезного киберинцидента

В Азербайджане в оборонном секторе, являющемся согласно законодательству одним из наиболее важных секторов критической информационной инфраструктуры, существует достаточно мощный потенциал киберзащиты.

Как сообщает Report, об этом начальник Центра операций по кибербезопасности Службы государственной безопасности Давуд Рустамов заявил на секторальной встрече "Кибербезопасность в сфере обороны" в рамках ADEX 2026.

По его словам, в целом международный опыт показывает, что коллективная оборона является принципом, стоящим в центре этих вопросов.

"Когда мы говорим об оборонном секторе, речь идет не только о Министерстве обороны. Здесь подразумевается деятельность всех структур, связанных с оборонной сферой, начиная с оборонной промышленности, а также об инфраструктуре, которая в рамках этой деятельности прошла цифровую трансформацию".

Глава Центра сообщил, что до сих пор в оборонном секторе не зафиксировано ни одного серьезного киберинцидента.

"Коллегиальная деятельность по своевременному устранению выявленных недостатков организована очень хорошо", - подчеркнул он.

Рустамов отметил, что Центром операции по кибербезопасности проводятся регулярные аудиты с целью оценки состояния кибербезопасности соответствующих структур, действующих в оборонном секторе. В то же время ведутся работы в направлении создания испытательных лабораторий для практической оценки потенциальных киберугроз и тестирования возможностей безопасности.