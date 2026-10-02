İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Davud Rüstəmov: Azərbaycanda indiyə kimi müdafiə sektorunda ciddi kiber insident qeydə alınmayıb

    Hərbi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:36
    Davud Rüstəmov: Azərbaycanda indiyə kimi müdafiə sektorunda ciddi kiber insident qeydə alınmayıb

    "Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, kritik informasiya infrastrukturu sektorlarının ən mühümlərindən biri olan müdafiə sektorunda güclü kibermüdafiə imkanları formalaşdırılıb".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Kibertəhlükəsizlik əməliyyatları mərkəzinin rəisi general-mayor Davud Rüstəmov ADEX 2026 sərgisi çərçivəsində keçirilən "Müdafiə sahəsində kibertəhlükəsizlik" adlı sektorial görüşdə açılış nitqi ilə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təcrübə kibertəhlükəsizliyin təmin olunmasında kollektiv müdafiə və qurumlararası əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət daşıdığını göstərir.

    "Burada müdafiə sektoru dedikdə yalnız Müdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulmur. Söhbət müdafiə sənayesindən tutmuş müdafiə sahəsinə aid bütün qurumların fəaliyyətindən və həmin fəaliyyətin rəqəmsal transformasiya olunmuş infrastrukturundan gedir", - deyə general-mayor Davud Rüstəmov bildirib.

    O qeyd edib ki, Kibertəhlükəsizlik əməliyyatları mərkəzi tərəfindən müdafiə sektorunda fəaliyyət göstərən müvafiq qurumların kibertəhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə mütəmadi auditlər həyata keçirilir. Eyni zamanda, potensial kiber təhdidlərin praktiki şəkildə qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik imkanlarının sınaqdan keçirilməsi üçün sınaq laboratoriyalarının yaradılması istiqamətində işlər aparılır.

    Mərkəz rəisi bildirib ki, indiyədək Azərbaycanın müdafiə sektorunda ciddi kiberinsident qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə, müəyyən edilən çatışmazlıqların vaxtında aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumlar arasında əlaqələndirilmiş və kollegial fəaliyyət yüksək səviyyədə təşkil olunub.

    Davud Rüstəmov Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi (AKM) Kibertəhlükəsizlik VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    Давуд Рустамов: В оборонном секторе Азербайджана до сих пор не зафиксировано ни одного серьезного киберинцидента
    Davud Rustamov: No major cyber incidents recorded in Azerbaijan's defense sector
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti