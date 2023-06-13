МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне

По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.

По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В подразделениях, расположенных на позициях в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

Осуществляются необходимые меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, поддержанию боеготовности и морально-психологического состояния на высоком уровне.

"Азербайджанские военнослужащие, несущие службу на освобожденных территориях, готовы предотвратить любые возможные провокации", - заявили в МО.