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МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне

МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.
Армия
13 июня 2023 г. 10:13
МО: Боевое дежурство в Кяльбаджаре организовано на высоком уровне

По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В подразделениях, расположенных на позициях в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

Осуществляются необходимые меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, поддержанию боеготовности и морально-психологического состояния на высоком уровне.

"Азербайджанские военнослужащие, несущие службу на освобожденных территориях, готовы предотвратить любые возможные провокации", - заявили в МО.

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Версия на английском языке Defense Ministry: ‘Azerbaijani military personnel serving in the liberated territories is always ready to suppress any possible provocation’ 
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilmiş ərazilərdə hərbçilərimiz ehtimal olunan istənilən təxribatların qarşısını almağa hər an hazırdırlar"

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