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Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов

Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Армия
12 июня 2023 г. 19:51
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов

Предотвращена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Физулинском и Лачынском направлениях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Члены незаконных армянских вооруженных формирований с 11:15 до 16:50 под видом сельскохозяйственных работ предпринимали попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Физулинском и Лачынском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlılarının Füzuli və Laçında fortifikasiya qurğuları quraşdırmasının qarşısı alınıb

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