Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в направлении Физулинского и Лачынского районов

Предотвращена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Физулинском и Лачынском направлениях.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Члены незаконных армянских вооруженных формирований с 11:15 до 16:50 под видом сельскохозяйственных работ предпринимали попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Физулинском и Лачынском направлениях.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении.