Бакинский офис МККК: У членов семей пропавших без вести лиц собрано более 10 тыс. биообразцов

Недавно у членов семей пропавших без вести лиц по всей стране были взяты более 10 тыс. биологических образцов. Работы проводились сотрудниками Международного комитета Красного креста (МККК) совместно с Государственной комиссией Азербайджана по делам военн

Недавно по всей республике у членов семей лиц, пропавших без вести в 90-х годах во время Первой Карабахской войны, были взяты более 10 тыс. биологических образцов. Работы проводились сотрудниками Международного комитета Красного креста (МККК) совместно с Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, взятые биологические образцы хранятся в специальном хранилище Госкомиссии:

"Уже начат процесс выделения профилей ДНК из взятых биоматериалов. Эта информация позволит при эксгумации обнаруженных человеческих останков быстро установить личность".