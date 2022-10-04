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Бакинский офис МККК: У членов семей пропавших без вести лиц собрано более 10 тыс. биообразцов

Бакинский офис МККК: У членов семей пропавших без вести лиц собрано более 10 тыс. биообразцов Недавно у членов семей пропавших без вести лиц по всей стране были взяты более 10 тыс. биологических образцов. Работы проводились сотрудниками Международного комитета Красного креста (МККК) совместно с Государственной комиссией Азербайджана по делам военн
Армия
4 октября 2022 г. 15:40
Бакинский офис МККК: У членов семей пропавших без вести лиц собрано более 10 тыс. биообразцов

Недавно по всей республике у членов семей лиц, пропавших без вести в 90-х годах во время Первой Карабахской войны, были взяты более 10 тыс. биологических образцов. Работы проводились сотрудниками Международного комитета Красного креста (МККК) совместно с Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, взятые биологические образцы хранятся в специальном хранилище Госкомиссии:

"Уже начат процесс выделения профилей ДНК из взятых биоматериалов. Эта информация позволит при эксгумации обнаруженных человеческих останков быстро установить личность".

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Версия на азербайджанском языке BQXK və Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 10 min bioloji nümunə toplayıb

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