Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 11:00
    Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ

    Израильская компания Bagira Systems ведет работу над возможным созданием симуляционных центров в Азербайджане.

    Об этом Report сообщил представитель компании в Азербайджане Сафар Гурбанов на полях Международной военной выставки АDEX 2026.

    "В ближайшем будущем есть вероятность создания в Азербайджане симуляционных центров Bagira Systems. Работа в этом направлении продолжается", - сказал он.

    По словам Гурбанова, тренажерные системы компании предназначены для повышения уровня подготовки военнослужащих и личного состава. Проекты Bagira Systems реализованы в ряде стран, в том числе в Германии, Чехии и Украине.

    При этом представитель компании уточнил, что в настоящее время у них нет действующих контрактов с Азербайджаном, однако "есть вероятность, что они появятся в будущем".

    Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ
    Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ

    Симуляционные центры подготовка военных Международная военная выставка ADEX-2026
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    "Bagira Systems" Azərbaycanda simulyasiya mərkəzləri yarada bilər
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    Bagira Systems may establish simulation centers in Azerbaijan – EXCLUSIVE
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