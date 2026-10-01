Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ

Израильская компания Bagira Systems ведет работу над возможным созданием симуляционных центров в Азербайджане.

Об этом Report сообщил представитель компании в Азербайджане Сафар Гурбанов на полях Международной военной выставки АDEX 2026.

"В ближайшем будущем есть вероятность создания в Азербайджане симуляционных центров Bagira Systems. Работа в этом направлении продолжается", - сказал он.

По словам Гурбанова, тренажерные системы компании предназначены для повышения уровня подготовки военнослужащих и личного состава. Проекты Bagira Systems реализованы в ряде стран, в том числе в Германии, Чехии и Украине.

При этом представитель компании уточнил, что в настоящее время у них нет действующих контрактов с Азербайджаном, однако "есть вероятность, что они появятся в будущем".