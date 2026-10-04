В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 16:11
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Легкомоторный самолет разбился вблизи города Гундельсхайм в округе Хайльбронн (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ).
Как передает Report, об этом телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию.
По ее данным, в результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Отмечается, что самолет зацепился за забор и задел дерево при посадке, после чего упал и разбился.
К месту происшествия привлечены полиция, а также пожарно-спасательная служба. Пожар, начавшийся на месте крушения, уже потушен.
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Light plane crash in Germany leaves two dead
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