В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился вблизи города Гундельсхайм в округе Хайльбронн (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ).

Как передает Report, об этом телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию.

По ее данным, в результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Отмечается, что самолет зацепился за забор и задел дерево при посадке, после чего упал и разбился.

К месту происшествия привлечены полиция, а также пожарно-спасательная служба. Пожар, начавшийся на месте крушения, уже потушен.