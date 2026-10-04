Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 16:11
    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Легкомоторный самолет разбился вблизи города Гундельсхайм в округе Хайльбронн (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ).

    Как передает Report, об этом телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию.

    По ее данным, в результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Отмечается, что самолет зацепился за забор и задел дерево при посадке, после чего упал и разбился.

    К месту происшествия привлечены полиция, а также пожарно-спасательная служба. Пожар, начавшийся на месте крушения, уже потушен.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Крушение самолета (авиакатастрофа)
    Almaniyada yüngülmotorlu təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb
    Light plane crash in Germany leaves two dead
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:09

    Запасы крупного месторождения лития в Китае превысили первоначальные оценки на 70%

    Другие страны
    22:46

    В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Происшествия
    22:37
    Фото

    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике

    Внешняя политика
    22:18

    Пилот Flydubai на допросе раскрыл свои планы после захвата самолета

    Другие страны
    21:56

    При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек

    Другие страны
    21:33

    В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:29
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    21:14

    Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку

    В регионе
    21:03

    Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

    Другие страны
    Лента новостей