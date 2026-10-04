Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
- 04 октября, 2026
- 19:07
Будьте в курсе главных новостей!
Сборная Азербайджана одержала первую победу в текущем сезоне Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова встретились с командой Литвы.
Игра на стадионе "8-й км" в Баку завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Абдулла Хайбулаев.
После победы азербайджанская сборная поднялась на 1-е место в группе, набрав в трех играх 5 очков.
Последнюю игру в группе "милли" проведет 13 ноября на выезде против Лихтенштейна.
Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Литвы.
Как сообщает Report, игра 2-й группы лиги D проходит на стадионе "8-й километр".
Главный арбитр встречи - португальский судья ФИФА Густаво Коррейя.
Напомним, что сборная Азербайджана занимает 2-е место в группе с двумя очками. Литва лидирует с четырьмя очками, а Лихтенштейн с одним очком находится на последней строчке.