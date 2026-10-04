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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 19:07
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО

    Сборная Азербайджана одержала первую победу в текущем сезоне Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова встретились с командой Литвы.

    Игра на стадионе "8-й км" в Баку завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Абдулла Хайбулаев.

    После победы азербайджанская сборная поднялась на 1-е место в группе, набрав в трех играх 5 очков.

    Последнюю игру в группе "милли" проведет 13 ноября на выезде против Лихтенштейна.

    Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Литвы.

    Как сообщает Report, игра 2-й группы лиги D проходит на стадионе "8-й километр".

    Главный арбитр встречи - португальский судья ФИФА Густаво Коррейя.

    Напомним, что сборная Азербайджана занимает 2-е место в группе с двумя очками. Литва лидирует с четырьмя очками, а Лихтенштейн с одним очком находится на последней строчке.

    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО

    Лига наций УЕФА Азербайджан Литва
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