Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана одержала первую победу в текущем сезоне Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова встретились с командой Литвы.

Игра на стадионе "8-й км" в Баку завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Абдулла Хайбулаев.

После победы азербайджанская сборная поднялась на 1-е место в группе, набрав в трех играх 5 очков.

Последнюю игру в группе "милли" проведет 13 ноября на выезде против Лихтенштейна.

17:03

Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Литвы.

Как сообщает Report, игра 2-й группы лиги D проходит на стадионе "8-й километр".

Главный арбитр встречи - португальский судья ФИФА Густаво Коррейя.

Напомним, что сборная Азербайджана занимает 2-е место в группе с двумя очками. Литва лидирует с четырьмя очками, а Лихтенштейн с одним очком находится на последней строчке.