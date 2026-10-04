UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan - Litva matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR
- 04 oktyabr, 2026
- 18:07
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UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Litva matçında ikinci hissə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, fasilədən sonra Azərbaycan millisi hesabda öndədir - 1:0.
Görüşün baş hakimi portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyadır.
UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Litva matçında ilk hissə başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi fasiləyə 1:0 hesablı üstünlüklə yollanıb.
Görüşün baş hakimi portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyadır.
UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Litva matçında hesab açılıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisinin heyətində Abdulla Xaybulayev fərqlənib - 1:0.
Görüşün baş hakimi portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyadır.
UEFA Millətlər Liqasının Azərbaycan - Litva matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, D liqasının 2-ci qrupunun oyunu 8-ci km stadionunda keçirilir.
Görüşün baş hakimi portuqaliyalı FIFA referisi Qustavo Korreyadır.
Xatırladaq ki, milli komanda hazırda qrupda 2 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Litva 4 xalla birinci, Lixtenşteyn isə 1 xalla sonuncudur.