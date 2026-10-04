Украина и Германия заключили соглашения на сумму более €8,5 млрд

Украина и Германия заключили соглашения общей стоимостью более 8,5 млрд евро.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.

"Провели очень продуктивную встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем... На сегодняшний день у нас 15 соглашений и документов, и большинство из них касаются сотрудничества в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для немецкой промышленности и совместных проектов в Украине. Общая стоимость наших сегодняшних соглашений составляет более 8,5 миллиарда евро", - отметил он.

По словам Зеленского, было также подписано специальное соглашение, которое создает больше возможностей для совместных усилий Берлина и Киева по противодействию дронам.

Он также добавил, что Германия предоставила Украине новый пакет поддержки на сумму более 1,3 миллиарда евро, который включает необходимое вооружение, а также энергетическую помощь в преддверии зимы.